Диплом. Delphi 7.

Курсовая работа по теме Организация аналитического учета затрат на производство. План есть. Объем 45-50 стр. Нужно будет приложить отчетную документацию, балансы, журналы и т.д. по теме (Обязательное требование!). Данные свои, "фантазийные". Профиль - оптовая ...