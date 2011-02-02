Диплом. Delphi 7.

$250
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Закрыт3 заявки427 просмотров

Тема: "Моделирование износа"

Интересует цена и сроки.

Оплата через СБС.

Delphi
14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Abeliar
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
11 дней

Заявки фрилансеров

Abeliar
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад