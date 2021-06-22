Определить коэффициент трансформации тм-400/10-0.4

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Закрыт2 заявки376 просмотров

нужно написать решение по определению коэффициенту трансформации тм-400/10-0.4

4 года назад
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