Пиктограммы рубрик

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Завершен1 заявка67 просмотров

56 пиктограмм рубрик размером 200на 200

Тема техника , компьютеры

4 года назад
dimacer
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

NadezhdaTse
Надежда 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
$50
1 день
Escrow
Хороший дизайнер. Несколько вариантов исполнения и все правки до финального принятия.
Дмитрий, отличный заказчик, был постоянно на связи! Все прошло четко, быстро, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

NadezhdaTse
Надежда 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 отзывов
4 года назад