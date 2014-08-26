задание прикреплено. Кафедра ТМС Дисциплина: Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий вариант 10 также прикреплен пример работы Предлагайте цену.
РГР. Водоснабжение
РГР для студентов сельскохозяйственного, 3 курса
задание прикреплено.
Жду предложений по цене и сроку.
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