Безопасность и экологичность проекта

РерайтингЗавершен2 заявки240 просмотров
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Необходимо повысить уникальность с 60% до 90-100%

6 лет назад
Work_viki
Виктория 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
AigulAhmetova
Айгуль 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$4
2 дня
Работа была выполнена качественно и в срок. Все договорённости соблюдены. Всегда поддерживала контакт во время работы. Рекомендую к сотрудничеству!
Работать с Викторией было легко и приятно :) Моментально выходит на связь, всё понятно объясняет, оплачивает в срок. Буду рада посотрудничать снова!