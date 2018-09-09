Копирайтер. Создать текст для сайта. Отредактировать текст существующих страниц сайт. Загрузить на сайт. Направление Проектно-изыскательские работы
Cоздать сайт-визитку
Event-команде нужен сайт-визитка. Главная страница + по странице на основные услуги (их немного) и одну на дополнительные. Сайт нужен простой, но с проработкой смыслов, дизайном и интегрированный в CRM-систему (с этим вместе разберёмся)
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