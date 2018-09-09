Cоздать сайт-визитку

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Закрыт34 заявки338 просмотров

Event-команде нужен сайт-визитка. Главная страница + по странице на основные услуги (их немного) и одну на дополнительные. Сайт нужен простой, но с проработкой смыслов, дизайном и интегрированный в CRM-систему (с этим вместе разберёмся)

7 лет назад
Artagros
Никита 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров