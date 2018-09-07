Создание вебсайта для модельного агентства в Индии на английском языке

Всем привет! Необходимо создать одностраничный сайт со встроенным подбором вариантов металлоконструкций, сравнением подобранного решения с конкурентами и админкой, чтобы всем этим управлять. Подробнее в ТЗ, которое прикрепил тут же. После того, как ударим с ...