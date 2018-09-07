Разработать сайт на vue

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Закрыт9 заявок210 просмотров

Необходимо разработать сайт на vue. Кто знаком с данной системой оставляйте отклики, предоставлю тз. 

Vue.js
7 лет назад
DmitriyBel1
Дмитрий 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров