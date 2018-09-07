Сайт для турниров с платной основой/бесплатной основой

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Закрыт9 заявок189 просмотров

Сайт с турнирами созданные администратором , вход через steam и участие только если есть csgo , создание команды и участие с командой в этих турнирах с вложением ,  обмен рублей на валюту сайта ,и вывод валюты в рубли на свой любой интернет кошелек 

7 лет назад
guest_15364785650004
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров