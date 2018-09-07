Биржа заказов

Всем привет! Необходимо создать одностраничный сайт со встроенным подбором вариантов металлоконструкций, сравнением подобранного решения с конкурентами и админкой, чтобы всем этим управлять. Подробнее в ТЗ, которое прикрепил тут же. После того, как ударим с ...
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Нужен сайт портал, наподобе http://stroiman.ru/ https://www.remontnik.ru
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