Сделать сайт с админкой по готовому дизайну

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Закрыт12 заявок259 просмотров

Всем привет!

Необходимо создать одностраничный сайт со встроенным подбором вариантов металлоконструкций, сравнением подобранного решения с конкурентами и админкой, чтобы всем этим управлять. Подробнее в ТЗ, которое прикрепил тут же. После того, как ударим с исполнителем по рукам, отправлю дизайн-макет в фотошопе и подробно по скайпу объясню, что и где должно быть.

Заранее прошу впечатлить кейсами из Вашего портфолио:)

Прикрепленные файлы - ТЗ и Общий вид страницы сайта.

Жду предложений по бюджету и срокам)

7 лет назад
gb1989
Глеб 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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