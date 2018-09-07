Сделать сайт с админкой по готовому дизайну

Всем привет!

Необходимо создать одностраничный сайт со встроенным подбором вариантов металлоконструкций, сравнением подобранного решения с конкурентами и админкой, чтобы всем этим управлять. Подробнее в ТЗ, которое прикрепил тут же. После того, как ударим с исполнителем по рукам, отправлю дизайн-макет в фотошопе и подробно по скайпу объясню, что и где должно быть.

Заранее прошу впечатлить кейсами из Вашего портфолио:)

Прикрепленные файлы - ТЗ и Общий вид страницы сайта.

Жду предложений по бюджету и срокам)