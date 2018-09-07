Игровой лэндинг

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Закрыт21 заявка252 просмотра

Необходим игровой лендинг для онлайн-казино.Нужен адаптивный дизайн и вёрстка странички-прослойки, с которой игроки должны идти дальше в казино. Готового образца/шаблона нет, полагаюсь на ваше мастерство.

С исполнителя по итогам, соответственно, PSD и готовая страничка. 

7 лет назад
guest_1536560660085
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров