Игровой лэндинг

Необходим игровой лендинг для онлайн-казино.Нужен адаптивный дизайн и вёрстка странички-прослойки, с которой игроки должны идти дальше в казино. Готового образца/шаблона нет, полагаюсь на ваше мастерство.

С исполнителя по итогам, соответственно, PSD и готовая страничка.