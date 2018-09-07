Требуется разработка лендинга с конверсией >3%

Требуется разработка лендинга, для продажи шлема виртуальной реальности с конверсией >3%, стоимость шлема 35к.

Трафик льется по целевым запросам из ЯндексДиректа (например "шлем виртуальной реальности купить")

По поводу "уникальный дизайн" или "академия леблядива" мне это не интересно, мне интересно чтоб сайт конвертил.

Оплата после замера конверсии 300 переходов. Гарантии оплаты закрепим в договоре (если требуется).

Напишите сроки, стоимость.