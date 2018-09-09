Создание продающего лэндинга по грузоперевозкам из Европы в Казахстан с уникальным дизайном, текстами, правильным УТП, высокой конверсией от 10-20% на WP, с проработкой и анализом конкурентов. Можете выслать бриф, готов заполнить его и в процессе ...
Дополнить сайт информацией
Копирайтер. Создать текст для сайта. Отредактировать текст существующих страниц сайт. Загрузить на сайт. Направление Проектно-изыскательские работы
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