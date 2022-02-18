Изготовить сайт

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок1120 просмотров
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ИЩУ ОПЫТНОГО профи.

Закажу 3-и сайта.

После изготовления

закажу продвижение.

ТИП сайта №1:

Многостраничный

сайт-КАТАЛОГ услуг:

- либо на CMS WordPress;

- либо на фреймворке Laravel.

ИМЕЮ

- ТЗ, ТТ, Договор.

- Дизайн-макеты всех страниц

выполнены в PSD Photoshop.

СТРУКТУРА

- три колонки, каталог услуг,

- сайд-бар, фотослайдер;

- личный кабинет, чат, отзывы;

- фото|видео галерея,

- комментарии пользователей,

- интеграция с соц. сетями.

УСЛОВИЯ

Предоплату не предлагать!!!

Принимаю по одной странице.

ОПЛАТА

по факту изготовления

и тестирования

каждой страницы.

Всего 20 типовых страниц.

Всего 20 оплат.

Сроки и цена - договорные.

2 года назад
guest_16400077019014
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
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