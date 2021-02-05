Скопировать простой лендинг, домен работает. Мелочи вроде заполнения адресов итд, сделаю сам
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Добрый вечер, интересует сотрудничество по проекту. Для клиента нужно сделать корпоративный сайт на ВП. Дизайн мы предоставляем в Фигме. В сайте 37 уникальных страниц и примерно 206 блоков на данных страниц.
Я тут первый раз не знаю можно ли указывать мессенджер, поэтому пока что воздержусь.
Если вам интересно хотел бы более детально обсудить, интересуют сроки и цена.
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