Онлайн сервис или сайт, мобильное приложение заказа такси через смартфон. Все базовые функции.
Нужен сайт c использование steam
Добрый день!
Интересует разработка сайта с созданием Stim бота. Есть сайт пример по функционалу.
Ищу php разбработчика, желательно с опытом в данном направлении. Более детальное обсуждение при личном общении.
Оставляйте свои скайпы.
Спасибо за внимание, жду ответа!
Заявки фрилансеров
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