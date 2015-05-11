Нужен сайт c использование steam

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки149 просмотров

Добрый день!

Интересует разработка сайта с созданием Stim бота. Есть сайт пример по функционалу.

Ищу php разбработчика, желательно с опытом в данном направлении. Более детальное обсуждение при личном общении.

Оставляйте свои скайпы.

Спасибо за внимание, жду ответа!

PHP
10 лет назад
danilka92
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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