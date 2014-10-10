Очистка систем отопления

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка100 просмотров

Требуется создать создать сайт под ключ по очистке систем отопления от шлема и накипи.

Срок исполнения 20 дней.

11 лет назад
AA3
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$500
20 дней
Это наш второй проект с Серафимой. Доволен всем: быстротой работы, качеством исполнения, умением быть гибким в различных моментах и пониманием сути вопроса. Настоящий профессионал! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
Александр, как всегда на высоте! ОЧЕНЬ хороший заказчик! Большое человеческое спасибо и успехов в вашем бизнесе!

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AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

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