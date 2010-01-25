Приватный проект для Артема Трифонова

$250
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка153 просмотра
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Необходимо создать сайт под ключ, используя систему управления Joomla!.

Проект включает в себя парсинг товаров со стороннего сайта и размещения в собственном каталоге.

14 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
y0o
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$134
6 дней
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