Приватный проект для Артема Трифонова

ТЗ обсуждается непосредственно с руководителем - для обсуждения желательно владеть английским на рабочем уровне Предложения и портфолио только на e-mail: [email protected] до 16.12.09 Отклики на сайте не просматриваются. Предложения без указания вилки цен не рассматриваются
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Необходимо создать сайт под ключ, используя систему управления Joomla!.
Проект включает в себя парсинг товаров со стороннего сайта и размещения в собственном каталоге.
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