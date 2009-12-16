Сайт-визитка для торговой компании

Нужно сайт для мотошколы. Сдираем дизайн с сайта http://www.motoschool.co.za. Левый верхний банер надписи меняем на: Мото Школа, чуть ниже первая профессиональная мотошкола. Все остальное так же, только надо изменить вертикального меню дизайн и что то сделать с ...