Работа в команде по созданию сайта на Joomla

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок253 просмотра
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Готовится крупный проект на базе Joomla. Требуется специалист, который свободно разбирается в данной CMS, легко и непринужденно может найти и установить нужные плагины и модули.

Цена работ обговаривается непосредственно перед выполнение конкретной задачи.

Joomla
12 лет назад
antpospelov
Антон 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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