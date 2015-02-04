Создание интернет-магазина

Сайт будет на Joomla (другие CMS не предлагать!). Сайт должен быть стильным и минималистичным. Первая страничка - на весь экран и не спускается ниже. Цвета: светлые - белый, пастельный беж, золотой На главной странице должна быть моя (Анна Климович) ...