Создание одностраничного сайта под ключ

Требуется создать красивый интернет-магазин по продаже бытовой техники на удобной системе управления. Домен и хостинг уже имеется. Функционал стандартный Дизайн нравится http://www.tehnika.ru/ http://mimifriends.com.ua/ http://www.5ok.com.ua/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать и посадить на WordPress одностраничный сайт. Все подробности обсудим по скайпу. Исходники вышлю на электронную почту.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $50
Создать простенький сайт - визитку на joomla Помогите пожалуйста, нужно создать простой сайт - визитку до 2:00 по мск. Заинтересовавшимся писать в личку, дам ТЗ.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Создание Landing Page за вечер Бюджет: 2500 рублей Сроки: за вечер Платим по факту исполнения на карту любого РФ и СНГ ТЗ вышлем в личкуСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Не ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН Требуется создать ЛЕГКИЙ, удобный сайт "под ключ". Сайт должен быть привлекательным, красивым и самое главное не тяжелым. Должен идеально просматриваться на iPad экранах. По бюджету могу рассмотреть варианты. Но все зависит от работы.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужна копия портала ekipazh-service.com.ua, по функционалу, дизайн другой его тоже нужно сделатьСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Здравствуйте . Нужен сайт визитка до 10 страниц. Авто тематика, пример темы http://www.auto-spar.ru/avtomobili-iz-evropi/iz-litvi.html Только с опытом и нормальным бюджетом. ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ. Спасибо.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Набираются в студию профессионалы. Нужны люди, которые умеют не только верстать, но и делать полноценные сайты с нуля. По каким CMS будем работать: - Joomla - WP - Bitrix - opencart - ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $600
требуется создать интернет-магазин по продаже ноутбуков. Требуется: дизайн, верстка и натяжка на цмс. ТЗ вышлю исполнителю.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется разработать туристический портал под ключ по моему дизайну. Подключить разные модули чтобы настроить функционал максимально подходящий мне. Особенности: 1 Регистрация пользователей на сайте. Пользователи делятся на 2 типа Просто пользователи и агентства. Агентства имеют все теже ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт10 лет назад