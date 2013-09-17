Создание одностраничного сайта под ключ

$150
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка122 просмотра
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Необходимо сверстать и посадить на WordPress одностраничный сайт. Все подробности обсудим по скайпу. Исходники вышлю на электронную почту.

10 лет назад
Amadei88
Тимур 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
burdianov
Иван 
41 годМолдова
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$150
2 дня
Отличная работа! Выполнил все пожелания и сделал даже больше!
Все отлично, работаем дальше, уважение!
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