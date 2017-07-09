Добрый день! Необходимо изготовить сайт: интернет-магазин по продаже умных гаджетов (электроники и не только) для всей семьи, с преимущественным акцентом на детей от 5 до 15 лет. Основные требования: качество должно быть таким, чтобы клиенту захотелось ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать похожий сайт на этот https://tivana.com.ua/, с контентом этого http://all-profy.ru/
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $330
Прикрепляю бриф на разработку сайта Требуется сайт для обуви Ждем от разработчиков: - этапность создания сайта - стоимость каждого этапа - ссылка на качественные предыдущие работы и пруф, что это действительно ваша работаСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, ищу человека, который смог бы сделать сайт с нуля. Суть сайта в том, чтобы одни люди покупали товар-услугу (за определённую плату), а другие их выполняли. Пишите те, кто реально в этом заинтересован и сможет это ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен аналог сайта. http://metropolis-il.com/Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Создание сайта. Подробности в ТЗ.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $300
Требуется сайт-панель управления, для телефонной обработки заказов на товары, интегрированный с сервисом ip-телефонии mcn.ru. Принцип работы системы: По ссылке с регистрации, может зарегистрироваться новый пользователь, после регистрации, ему на электронную почту высылается письмо с уведомлением о регистрации ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
Нужно создать сайт с нуля. Сайт небольшой, дизайн ограничивается фоном и кнопками, нужно будет сделать на сайте регистрацию и интеграцию с системой приема электронных платежей. Все детали в прикрепленном документе.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача: Небольшой интернет-сайт, который будет содержать информацию о предоставляемых услугах моментального загара и еще чего-нибудь. Вполне подойдет шаблон WordPress, возможно, что с доработками. Требования: · Интеграция с соц. сетями: Instagramm, VK, FB, ок · Личный кабинет пользователя (регистрация на сайте, вход через аккаунты ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен исполнитель который сможет сделать сайт в конструкторе wix.com под мою тематику ничего сложного нет. просто нужно чтобы все блоки красиво смотрелись подробности в перепискеСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день ! необходим магазин цифровых товаровСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт6 лет назад