Создание сайта-блога

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Закрыт18 заявок266 просмотров

Необходимо создать сайт-блог. Тематика "Спорт и танцы". Подробнее о проекте в личку. Для начала жду примеры работ и контактный скайп.

Создать сайт необходимо в ближайшее время, поэтому вы должны обладать достаточным количеством времени, а главное, желанием качественно выполнить работу. Срок выполнения 7 дней - условный, далее доработки и устранение мелочей.

Ищу креативного человека, который готов не только выполнить ТЗ точь-в-точь, но и и поделиться опытом и своими идеями в оформлении сайта. Примитивными навыками в данной области обладаю и сама, поэтому мне требуется кандидат, который в силах создать сайт на уровень выше других: начиная от подбора шрифта текста и заканчивая мобильной версией, если потребуется. Трудозатраты четко осознаю. Движок WordPress либо готова выслушить ваши предложения (возможен выбор платной темы). Необходимо создать уникальный дизайн.

WordPress
9 лет назад
2007_latino
Наталия 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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