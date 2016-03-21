Создание сайта-блога

Необходимо создать сайт-блог. Тематика "Спорт и танцы". Подробнее о проекте в личку. Для начала жду примеры работ и контактный скайп.

Создать сайт необходимо в ближайшее время, поэтому вы должны обладать достаточным количеством времени, а главное, желанием качественно выполнить работу. Срок выполнения 7 дней - условный, далее доработки и устранение мелочей.

Ищу креативного человека, который готов не только выполнить ТЗ точь-в-точь, но и и поделиться опытом и своими идеями в оформлении сайта. Примитивными навыками в данной области обладаю и сама, поэтому мне требуется кандидат, который в силах создать сайт на уровень выше других: начиная от подбора шрифта текста и заканчивая мобильной версией, если потребуется. Трудозатраты четко осознаю. Движок WordPress либо готова выслушить ваши предложения (возможен выбор платной темы). Необходимо создать уникальный дизайн.