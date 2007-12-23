Создание сайта по продвижению и конт.рекламе

Необходим отличный специалист на Joomla в Киеве для реализации строительного портала, сайт уже существует необходимо сменить дизайн, и фактически полностью изменить функционал сайта. ТЗ есть, макеты есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует работа под ключ - концепция, хорошая логическая линия, хороший дизайн, уникальные тексты, замолоды,
чтобы был готовый сайт, который не нужно было дорабатывать, а сразу продвигать и принимать заказы на продвижение + контексную рекламу!
Ниже идеи по поекту...
Комплексное продвижение сайтов:
Мы выведем Ваш сайт на 1-е страницу всех поисковиков!
Структура нашей работы проста:
Вы отправлете Нам "заявку" на бесплатный анализ сайта
Мы сопоставляем Ваши потребности и свои возможности
Когда выполнить вашу заказ возможно, оцениваем затраты и
Предоставляем Вам индивидуальное предложение, которое будет содержать в себе
наиболее эффективную стратегию продвижения, чтобы Вы получили
максимальный эффект и стали нашим постоянным партнером.
Вы изучаете его, соглашаетесь и производите оплату за 1-й месяц.
В течение месяца мы показываем Вам результат и продолжаем сотрудничество.
Как видите все очень просто!
Если Вы хотите, чтобы мы привели Вам клиентов ЗАВТРА, Вы также заполняете
заявку на организацию профессиональной контексной рекламы.
Ведение рекламной компании нами позволит Вам до 50% снизить стоимость каждого отдельного
перехода, так как мы за годы работы выявили многие места утечки рекламных средств
и изучили все тонкости рекламного рынка.
Мы ориентируем Вас на бюджет(минимальный бюджет 1000 долларов в месяц), Вы соглашаетесь и уже завтра можете увидеть,
эффект от рекламы, имея полный доступ к управлению своих рекламных компании и
подробной статистики.
Далее мы совместно разрабатываем рекламную стратегию на будущее в зависимости от
рентабельности.
(диллер яндекс и бегун)
- Поисковое продвижение
* анализ сайта, и конкурентов
* оптимизация содержимого
* расстановка правильных платных ссылок (надо знать где)
* проспамка по каталогам (в т.ч. платная), доскам, форумам (в т.ч. ручная)
* написание и размещение статей/новостей (надо знать где и как в них ссылки разместить)
* создание сателлитов, продажа готовых
- Контексная реклама
* ведение компаний в контекстной реклама яндекс, бегун
Поддержка
Договора
Статьи
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ФАК
Контакты
Портфолио
партфолио по типу http://www.top10yandex.ru/portfolio.php
Дополнение: К расмотрению принимаются лишь концепции, идеи, а не просто слова, мол я сделаю хорошо, вот мое портфолио!!! или того хуже "сделаю" + цена
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