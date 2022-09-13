Требуется опытный специалист для разработки многостраничного сайта-блога с каталогом услуг. Предоставлено ТЗ, дизайн в PSD. Работа на WordPress или Laravel. Полная SEO-оптимизация, сайт с тремя колонками, сайд-баром, фотослайдером и интеграцией с соцсетями. Оплата по факту выполнения каждой страницы.