Необходима разработка небольшого сайта (главная + 4 страницы услуг) на Вордпресс для агентства по наружной рекламе. Ориентировочная структура, необходимые параметры и примеры дизайна – в приложенных файлах. Указывайте, пожалуйста, сроки, ориентировочную цену, и ссылку на портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Хочу заказать сайт.
Сколько стоят Ваши услуги?
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