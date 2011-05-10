Веб разработчики (программисты)

Сайты «под ключ»Закрытнет заявок70 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компании требуются специалисты:

- Веб разработчики / программисты

На постоянную работу!!!

Гибкий график (индивидуальный)

Достойная заработная плата (оклад)

Возможность совмещения работы с учебой / фрилансом

Требования к кандидату:

Опыт работы

Обязательные требования: PHP‚ HTML‚ желательно: JavaScript‚ Flash

Личные качества: адекватность‚ умение работать в команде‚ обучаемость

РАБОТА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ!!!

Предложения и резюме на [email protected]

13 лет назад
BryanNN
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Верстальщик, программист, контент-менеджер.

    В одном лице:) Нужен для постоянного сотрудничестыва человек, которому можно доверить наполнять и развивать сайты. Не вставлять тексты через админку, а делать вручную новые страницы, разделы, использовать яваскрипт, офоромлять это через css и т.д. Т.е. ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется ASP.NET разработчик

    $1000

    Для постоянной удаленной работы требуется ASP.net разработчик. Задачи - создание сайтов под ключ, разработка собственной CMS Оплата - сдельная, обсуждается по каждому проекту. Базовые расценки: - сайт визитка - 1000 грн. (редактирование страниц, загрузка файлов, обратная связь) Сайт компании ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист для работы над проектом

    Требуется фриланс программист для сотрудничества над 1-2 сайтами проектов компании: www.m-guide.ru, www.expomir.ru. Сайты в стадии доработки. На ближайшем этапе запуска - работа во взаимодействии с основным разработчиком и большая загрузка. В дальнейшем - обращаемся к ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный верстальщик-программист

    Срочно нужен удаленный верстальщик-программист. Обязанности: 1)верстка psd шаблона 2)установка на cms joomla/shopcms(возможно другая цмс интернет-магазина) 3)установка/разработка, настройка доп модулей. Впринцепи почти создание сайта "под ключ" Обязательно положительные отзывы. Оплата по проектно, по выполнению. Можно на вашем сервере по началу. Чтобы нам и вам ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен удалённый разработчик сайтов

    $5000

    Ищу фрилансера или группу фрилансеров или компанию, которые готовы заниматься выполнением моих заказов под ключ. Схема: я получаю заказ, передаю вам. Мой интерес - комиссия с заказа. Характеристики заказов: - Интернет-сайт, Интернет-магазин или корпоративный ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набираем команду для удалённой работы

    $10000

    Требуются: веб-программисты верстальщики веб-дизайнеры Опыт работы не важен. Также параллельно ведём набор PM как со своей командой, так и без. Резюме шлём на [email protected] Можно стучаться в аську 1194314

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист

    Здравствуйте! Требуется в команду программист для веб-программирование, создание сайтов "под ключ" и других работ. Один заказ уже есть! Обращайтесь! Скайп: burchak.d

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем команду или компанию

    В данный момент находимся в поиске команды разработчиков либо компании, которой сможем передавать на разработку сайты различных уровней сложности. От визиток до магазинов. От вас - портфолио и часовая ставка на разработку.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по созданию сайтов на WordPress

    Веб компания в Нью Йорке приглашает к сотрудничеству специалиста по созданию вебсайтов на Word Press. Разработка индивидуальных тем (графика будет предоставлена), умение настраивать модули под индивидуальные требования заказчика. Оплата по проектно, форма оплаты по согласованию. Примеры ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстальщик шаблонов для Amiro.cms

    $250

    С целью расширения услуг для долгосрочного сотрудничества требуется web-верстальщик шаблонов Amiro.cms. Требования: 1. к верстке: блочно, семантично, валидно, кроссбраузерно. 2. к личным качествам: ответственность, оперативность, порядочность, положительные отзывы, наличие опыта. 3. Оплата: первый проект: 50% предоплата, ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад