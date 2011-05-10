- Веб разработчики / программисты

Срочно нужен удаленный верстальщик-программист. Обязанности: 1)верстка psd шаблона 2)установка на cms joomla/shopcms(возможно другая цмс интернет-магазина) 3)установка/разработка, настройка доп модулей. Впринцепи почти создание сайта "под ключ" Обязательно положительные отзывы. Оплата по проектно, по выполнению. Можно на вашем сервере по началу. Чтобы нам и вам ...