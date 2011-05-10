В одном лице:) Нужен для постоянного сотрудничестыва человек, которому можно доверить наполнять и развивать сайты. Не вставлять тексты через админку, а делать вручную новые страницы, разделы, использовать яваскрипт, офоромлять это через css и т.д. Т.е. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании требуются специалисты:
- Веб разработчики / программисты
На постоянную работу!!!
Гибкий график (индивидуальный)
Достойная заработная плата (оклад)
Возможность совмещения работы с учебой / фрилансом
Требования к кандидату:
Опыт работы
Обязательные требования: PHP‚ HTML‚ желательно: JavaScript‚ Flash
Личные качества: адекватность‚ умение работать в команде‚ обучаемость
РАБОТА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ!!!
Предложения и резюме на [email protected]
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