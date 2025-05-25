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📄 Техническое задание для разработчика (бриф)

Проект: 

Nomadly — digital marketplace eSIM & VPN

Платформа: WordPress + WooCommerce (с возможной доработкой плагинов и логики)

Задача:

Создать сайт с продажей цифровых товаров:

  • eSIM (подключение через уже имеющийся WooCommerce API-плагин Airalo — готовое решение предоставляется)

  • VPN (пока без сложного API — загрузка ключей вручную, с последующим автоматическим раздачей клиенту)

  • Бандлы eSIM+VPN+доп.услуги

  • Инструкция по установке eSIM

  • Скрытая витрина для B2B-партнёров

  • нужен хороший хост + подключаем cloudflare

Основной функционал:

1️⃣ Подключение eSIM через готовый плагин Airalo для WooCommerce (API логика уже частично реализована).

2️⃣ Продажа VPN — загрузка готовых ключей в систему, их автоматическая выдача после покупки (подобно “ключам активации”).

3️⃣ Автоматическая отправка товаров клиенту на email после оплаты:

  • QR код eSIM

  • Ключ VPN

  • Инструкция по установке

  • Контакты поддержки

    Часть уже реализовано в приложении от Airalo

    4️⃣ Реализация B2B-раздела (скрытая витрина со спецценами, доступ по логину / паролю, без индексации в поисковиках) - второстепенно

    5️⃣ Каталог с SEO-структурой:

  • Страны

  • Пакеты

  • Фильтрация (по региону, объёму трафика, цели поездки).

    6️⃣ Интеграция платёжек:

  • Есть готовые решения но ...

  • Криптовалютный эквайринг (на первом этапе можно заложить техническую возможность, без конкретной интеграции).

Визуальный стиль:

  • Белый фон, красно-чёрная цветовая гамма (агрессивный digital стиль)

  • Необрутализм, чистый интерфейс, минимализм.

  • Карточки товаров в виде “смартфонов” (вертикальные)

  • Адаптивность под мобильные устройства.

Важные моменты:

  • Без личных кабинетов пользователей - уже есть решение

  • Без сложных CRM.

  • Чистая, понятная архитектура.

  • Возможность расширения в будущем.

Требования к разработчику:

  • Опыт с WooCommerce (обязательно)

  • Умение работать с внешними API и плагинами

  • Умение писать дополнительную WooCommerce логику (например, раздача VPN ключей)

  • Опыт создания B2B разделов (ограничение доступа)

  • Опыт в WordPress-SEO будет плюсом

Описал основные моменты .

Предоставьте примеры ваших работ .

WooCommerceWordPressДоработка сайтовИнтеграция APIИнтеграция платежных системСоздание интернет-магазинов
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