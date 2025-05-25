Требуется разработка лэндинга на HTML/CSS/JS с анимацией и интерактивными элементами. Необходимо реализовать scroll snap-to-section, фоновое видео, а также адаптацию под мобильные устройства. Все изображения и видео должны быть оптимизированы для быстрой загрузки.