Требуется редизайн главной страницы сайта manual-plus.kiev.ua на платформе Wordpress. Необходимо создать лендинг на 10 блоков с адаптацией под ПК, планшет и мобильные устройства. Учитывайте рекомендации по SEO оптимизации. Предпочтение исполнителю из Украины. Оплата договорная.
Woocommerce
📄 Техническое задание для разработчика (бриф)
Проект:
Nomadly — digital marketplace eSIM & VPN
Платформа: WordPress + WooCommerce (с возможной доработкой плагинов и логики)
Задача:
Создать сайт с продажей цифровых товаров:
eSIM (подключение через уже имеющийся WooCommerce API-плагин Airalo — готовое решение предоставляется)
VPN (пока без сложного API — загрузка ключей вручную, с последующим автоматическим раздачей клиенту)
Бандлы eSIM+VPN+доп.услуги
Инструкция по установке eSIM
Скрытая витрина для B2B-партнёров
нужен хороший хост + подключаем cloudflare
Основной функционал:
1️⃣ Подключение eSIM через готовый плагин Airalo для WooCommerce (API логика уже частично реализована).
2️⃣ Продажа VPN — загрузка готовых ключей в систему, их автоматическая выдача после покупки (подобно “ключам активации”).
3️⃣ Автоматическая отправка товаров клиенту на email после оплаты:
QR код eSIM
Ключ VPN
Инструкция по установке
Контакты поддержки
Часть уже реализовано в приложении от Airalo
4️⃣ Реализация B2B-раздела (скрытая витрина со спецценами, доступ по логину / паролю, без индексации в поисковиках) - второстепенно
5️⃣ Каталог с SEO-структурой:
Страны
Пакеты
Фильтрация (по региону, объёму трафика, цели поездки).
6️⃣ Интеграция платёжек:
Есть готовые решения но ...
Криптовалютный эквайринг (на первом этапе можно заложить техническую возможность, без конкретной интеграции).
Визуальный стиль:
Белый фон, красно-чёрная цветовая гамма (агрессивный digital стиль)
Необрутализм, чистый интерфейс, минимализм.
Карточки товаров в виде “смартфонов” (вертикальные)
Адаптивность под мобильные устройства.
Важные моменты:
Без личных кабинетов пользователей - уже есть решение
Без сложных CRM.
Чистая, понятная архитектура.
Возможность расширения в будущем.
Требования к разработчику:
Опыт с WooCommerce (обязательно)
Умение работать с внешними API и плагинами
Умение писать дополнительную WooCommerce логику (например, раздача VPN ключей)
Опыт создания B2B разделов (ограничение доступа)
Опыт в WordPress-SEO будет плюсом
Описал основные моменты .
Предоставьте примеры ваших работ .
Заявки фрилансеров
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