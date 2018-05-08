Добавить json-ld на wordpress

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок124 просмотра
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Нужно добавить следующие структурированные данные в формате json-ld на сайт privacy-pc.com (wordpress):

1. BreadcrumbList

2. Article

3. WebPage

4. HowTo

5. Rating

6. Review

7. ItemList

WordPress
6 лет назад
skripnik-dima
Дмитрий 
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад