Добавить json-ld на wordpress

1. При оформлении заказа, после нажатия кнопки выходит инструкция об оплате и нужно нажимать кнопку второй раз, чтобы заказ отправился. Исправить, не показывать инструкцию (она и так приходит в письме клиенту) и сделать, чтобы заказ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно добавить следующие структурированные данные в формате json-ld на сайт privacy-pc.com (wordpress):
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