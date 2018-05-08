Доработки OpenCart 1.5.5

Оптимизация статистик сайтов , проверяемых на сайте www.seobility.net/ js и css , meta& tech , скорости .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. При оформлении заказа, после нажатия кнопки выходит инструкция об оплате и нужно нажимать кнопку второй раз, чтобы заказ отправился. Исправить, не показывать инструкцию (она и так приходит в письме клиенту) и сделать, чтобы заказ отправлялся с одного нажатия.
2. Инструкция об оплате приходит в письме клиенту, но не показывается в письме администратору - исправить так, чтобы письмо администратору было такое же как и клиенту.
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