Доработки OpenCart 1.5.5

1. При оформлении заказа, после нажатия кнопки выходит инструкция об оплате и нужно нажимать кнопку второй раз, чтобы заказ отправился. Исправить, не показывать инструкцию (она и так приходит в письме клиенту) и сделать, чтобы заказ отправлялся с одного нажатия.

2. Инструкция об оплате приходит в письме клиенту, но не показывается в письме администратору - исправить так, чтобы письмо администратору было такое же как и клиенту.