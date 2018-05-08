Доработки OpenCart 1.5.5

$7
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки130 просмотров
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1. При оформлении заказа, после нажатия кнопки выходит инструкция об оплате и нужно нажимать кнопку второй раз, чтобы заказ отправился. Исправить, не показывать инструкцию (она и так приходит в письме клиенту) и сделать, чтобы заказ отправлялся с одного нажатия.

2. Инструкция об оплате приходит в письме клиенту, но не показывается в письме администратору - исправить так, чтобы письмо администратору было такое же как и клиенту.

OpenCart
6 лет назад
vagitov
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад