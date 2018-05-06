Верстка макета + натяжка на WP

Системы управления (CMS)Закрыт17 заявок299 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Верстка нужна адаптивная, кроссбраузерная. 

Сроки 2 дня, по бюджету 3000, макет покажу по запросу. 

Макет не сложный, оставляйте заявки вышлю ссылку на макет.

6 лет назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад