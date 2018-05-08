Экспорт данных в Excel и Pdf ( вордпресс)

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Сайт на вордпресс. На скриншоте во вложении имеется таблица. Необходимо при нажатии на кнопки "Экспорт exel" или "Экспорт pdf"  реализовать скачивание файла (pdf или Exel) со всеми  имеющимися данными. 

Напишите цену и сроки данной реализации. 

6 лет назад
tolmas
Юрий 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад