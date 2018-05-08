Поправить css wordpress the7

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка150 просмотров
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При наведении на товары и на категории сделал разные рамки,

в самом товаре тоже появилась - ее нужно убрать.

можете накатить тему на любой демо хостинг и прислать мне css - ускорит процесс.

сайт вордпресс, тема the7

http://homedecor-krd.ru/shop/test/

.product-category {

    border: 4px solid rgb(188, 143, 143);

    overflow: hidden;

}

.product-category:hover {

    border: 4px solid rgb(70, 130, 180);

  overflow: hidden;

}

.type-product {

    border: 4px solid rgb(128, 193, 113);

    overflow: hidden;

}

.type-product:hover {

    border: 4px solid rgb(70, 130, 130);

  overflow: hidden;

}

WordPressCSS
6 лет назад
diasasx
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
web2up
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Сделал за 5 секунд )
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