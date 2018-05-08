1. При оформлении заказа, после нажатия кнопки выходит инструкция об оплате и нужно нажимать кнопку второй раз, чтобы заказ отправился. Исправить, не показывать инструкцию (она и так приходит в письме клиенту) и сделать, чтобы заказ ...
Склонировать существующий сайт (english) и собрать его на wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ряд сайтов, требуется создать их клоны сохраняя дизайн и лэйаут и собрать все это на вордпресе.
Работа долгосрочная, сайтов много.
Требуется знание английского и умение работать быстро 3 дня срок.
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