Склонировать существующий сайт (english) и собрать его на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок147 просмотров
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Есть ряд сайтов, требуется создать их клоны сохраняя дизайн и лэйаут и собрать все это на вордпресе. 

Работа долгосрочная, сайтов много. 

Требуется знание английского и умение работать быстро 3 дня срок.

WordPress
6 лет назад
simmmis
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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