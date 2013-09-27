Доработка информационного портала на Yii

Доброго времени суток! Я купил модуль фильтра вот он тут http://frankeshops.com.ua/sortery Модуль http://myext.eu/en/vmcustom-param-vip?virtuemart_product_id=2&virtuemart_category_id=1 Нужно сделать для каждой категории и стилизировать как http://hausdorf.ru/catalog/moyki/franke/ И добавить возможность к товару выбора цвета в фильтре и в товаре