Установка шаблона WordPress

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Необходимо установить шаблон WordPress

http://cms.template-help.com/wordpress_32023/

И подключить все виджеты, блоки, меню и тд

Сам шаблон уже есть.

Сроки: сегодня

WordPress
10 лет назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
10 лет назад
$30
1 день
Спасибо! Отличная работа!
Моментальная оплата! Спасибо!