Изменения в верстке шаблона Joomla 2.5

Шаблон: joomla25-templates.joomlart.com/ja_university/ , Joomla 2.5

Надо:

1. Скопировать модульные позиции (5шт) и вставить их после блока Content (см. new-modul-positions.jpg). Оформление модулей сохранить.

2. Настроить отображение раздела новостей в соответствии с картинкой 2 в приложении. Сейчас страница выглядит так:

britishcentre.ge/new/index.php/ge/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98.html

Придется прописывать новый стиль оформления, т.к. изменением стилей в css тех же заголовков и ссылок меняется очень многое на сайте (меню, заголовки других новостей и тд).