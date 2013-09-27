Изменения в верстке шаблона Joomla 2.5

Цель: подготовка (настройка) сайта об интересных способах проведения свободного времени в Москве к публикации в течение 2-х недель. Задача: настроить на сайте mosaktivnosti.ru шаблон geo places wordpress по образцу сайта на предыдущей версии этой ...
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Шаблон: joomla25-templates.joomlart.com/ja_university/ , Joomla 2.5
Надо:
1. Скопировать модульные позиции (5шт) и вставить их после блока Content (см. new-modul-positions.jpg). Оформление модулей сохранить.
2. Настроить отображение раздела новостей в соответствии с картинкой 2 в приложении. Сейчас страница выглядит так:
britishcentre.ge/new/index.php/ge/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98.html
Придется прописывать новый стиль оформления, т.к. изменением стилей в css тех же заголовков и ссылок меняется очень многое на сайте (меню, заголовки других новостей и тд).
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