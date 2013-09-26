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Настройка на wordpress-сайте шаблона geoplaces
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель: подготовка (настройка) сайта об интересных способах проведения свободного времени в Москве к публикации в течение 2-х недель.
Задача: настроить на сайте mosaktivnosti.ru шаблон geo places wordpress по образцу сайта на предыдущей версии этой же темы http://moscow.kidsters.ru.
Какой нужен результат:
Основные блоки на страницах 1) главная, 2) разделы, 3) страницы "мест", 4) общие страницы (уточним в переписке) -- готовы к наполнению информацией.
Количество и формат блоков можно посмотреть на сайте http://moscow.kidsters.ru:
-- http://moscow.kidsters.ru/open-air -- страница раздела
-- http://moscow.kidsters.ru/nabatute_avtozavodskaya -- страница места.
Что нужно сделать:
Все блоки на страницах сайта такие же.
Комментарий:
Названия разделов меню и категорий поменяются.
Пример, главная страница,
а) Верхние разделы: "Активно", "спокойно", "на воздухе", "под крышей", "добавить место"
б) Категории справа на карте: "картинг", "вейкборд", "вейксерф", "гончарное мастерство", "спа", "парапланы", "вертолет", "катер" и тд. Будет много категорий.
И Опциональное требование об отличии от сайта-образца:
допрограммировать на главной странице на карте -- боковой список разделов должен быть кликабельным и выводить на страницу каталога (категории мест).
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