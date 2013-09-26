Настройка на wordpress-сайте шаблона geoplaces

Цель: подготовка (настройка) сайта об интересных способах проведения свободного времени в Москве к публикации в течение 2-х недель.

Задача: настроить на сайте mosaktivnosti.ru шаблон geo places wordpress по образцу сайта на предыдущей версии этой же темы http://moscow.kidsters.ru.

Какой нужен результат:

Основные блоки на страницах 1) главная, 2) разделы, 3) страницы "мест", 4) общие страницы (уточним в переписке) -- готовы к наполнению информацией.

Количество и формат блоков можно посмотреть на сайте http://moscow.kidsters.ru:

-- http://moscow.kidsters.ru/open-air -- страница раздела

-- http://moscow.kidsters.ru/nabatute_avtozavodskaya -- страница места.

Что нужно сделать:

Все блоки на страницах сайта такие же.

Комментарий:

Названия разделов меню и категорий поменяются.

Пример, главная страница,

а) Верхние разделы: "Активно", "спокойно", "на воздухе", "под крышей", "добавить место"

б) Категории справа на карте: "картинг", "вейкборд", "вейксерф", "гончарное мастерство", "спа", "парапланы", "вертолет", "катер" и тд. Будет много категорий.

И Опциональное требование об отличии от сайта-образца:

допрограммировать на главной странице на карте -- боковой список разделов должен быть кликабельным и выводить на страницу каталога (категории мест).