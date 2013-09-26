Разработчик Drupal

Заменить на более удобный в работе редактор для сайта на Zend Framework 2. Движок самописный. Прикрутить такой редактор http://ckeditor.com/demo Необходимо чтобы редактор автоматически не исправлял/менял html код и не добавлял самостоятельно какие-либо теги. От вас требуется четкое ...
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Для работы над проектом на Drupal требуется разработчик модулей и верстальщик — можно в одном лице.
Задачи не сложные, иногда их можно решить с помощью уже существующих плагинов, соответственно, необходимо умение найти и при необходимости доработать нужный плагин.
Оплата за выполненную работу — оговаривается индивидуально, в зависимости от сложности задачи.
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