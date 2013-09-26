Разработчик Drupal

Для работы над проектом на Drupal требуется разработчик модулей и верстальщик — можно в одном лице.

Задачи не сложные, иногда их можно решить с помощью уже существующих плагинов, соответственно, необходимо умение найти и при необходимости доработать нужный плагин.

Оплата за выполненную работу — оговаривается индивидуально, в зависимости от сложности задачи.