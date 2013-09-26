Обновить Zend Framework 1 до Zend Framework 2

Заменить на более удобный в работе редактор для сайта на Zend Framework 2. Движок самописный. Прикрутить такой редактор http://ckeditor.com/demo Необходимо чтобы редактор автоматически не исправлял/менял html код и не добавлял самостоятельно какие-либо теги. От вас требуется четкое ...