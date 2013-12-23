Залить Джумлу на хостинг

$50
Системы управления (CMS)Завершен22 заявки291 просмотр
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Надо залить ждумлу на хостинг

http://joomla.ru/

интересует минимальная цена

10 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
43 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Все сделано!!!! спасибо!
Доволен сотрудничество. ПОнятное ТЗ. Оплата по договоренности.
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