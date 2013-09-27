Сделать правки на сайте Wordpress

Заменить на более удобный в работе редактор для сайта на Zend Framework 2. Движок самописный. Прикрутить такой редактор http://ckeditor.com/demo Необходимо чтобы редактор автоматически не исправлял/менял html код и не добавлял самостоятельно какие-либо теги. От вас требуется четкое ...
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изменить шрифт у комментариев и ссылок на тот который используется основным , исправить глюк у категорий http://kaphotography.ru/category/portfolio/.
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