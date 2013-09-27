Сделать правки на сайте Wordpress

$5
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка194 просмотра
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изменить шрифт у комментариев и ссылок на тот который используется основным , исправить глюк у категорий http://kaphotography.ru/category/portfolio/.

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WordPress
10 лет назад
fun_duk
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$6
1 день
Ответственный исполнитель, сделал задание сразу и еще внес свои коррективы. Советую!
Отличный заказчик. Понятное задание. Моментальная оплата. Рекомендую.
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