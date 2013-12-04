Разработка сайта-визитки

Заменить на более удобный в работе редактор для сайта на Zend Framework 2. Движок самописный. Прикрутить такой редактор http://ckeditor.com/demo Необходимо чтобы редактор автоматически не исправлял/менял html код и не добавлял самостоятельно какие-либо теги. От вас требуется четкое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт-визитка, подобный этому - http://m-frolova.oml.ru/
Сделать надо на одной из удобных и популярных CMS (обсуждается). Совместно выберем готовый шаблон.
Требования:
- все блоки должны быть редактируемыми из админки
- возможность добавления через админку просты блоков с текстом и картинками.
- полностью валидный html5
- для редактирования текстовых страниц в админке должен присутствовать wysiwyg-редактор.
Блоки -
1. О компании — страница с текстом и несколькими картинками
2. Оставить заявку — страница с захватом контактной информации, выбором заказа и оправки его на email (также задается в админке)
3. Скидки/Акции - страница с текстом и несколькими картинками
4. Отзывы — страница, подобная гостевой книге. В аминке должна быть опция — отзывы появляются сразу/проходят модерацию. Должна быть возможность изменения, добавления и удаления отзывов через админку.
5. Задать вопрос — содержит поля контактов и поле вопроса. Информация пересылается на email, подобно пункту 2.
6. Поиск — поиск по сайту, возможно прикрутить google-поиск.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Надо залить ждумлу на хостинг http://joomla.ru/ интересует минимальная ценаСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для работы над проектом на Drupal требуется разработчик модулей и верстальщик — можно в одном лице. Задачи не сложные, иногда их можно решить с помощью уже существующих плагинов, соответственно, необходимо умение найти и при необходимости доработать ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
+Доработка плагина для CMS Wordpress WP-Invoice https://usabilitydynamics.com/products/wp-invoice/ Необходимая доработка - добавление платежа через OKPay Документация доступна через https://www.okpay.com/ru/developers/ipn/code-samples.html Генерация PDF счета для оплаты через банк Распечатка платежки для банка Изменения состояния счета после оплаты счета на OKPay +Помощь в доведении сайта до ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Обновить на сайте Zend Framework 1 до Zend Framework 2. От вас требуется четкое указание сроков и стоимости работ. Оплата WM, Приватбанк или наличными в Киеве. Заявки без суммы и сроков будут удаляться.Закрыт10 лет назад
Был установлен на сайт троян в index.php (сайт был взломан). Я заменил файлы index.php и configuration.php на старые, сайт начал открываться. Перестала открываться гл.страница. Выдает 404 ошибку. Ваши предложения и сроки?Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $12
Нужно вывести все цены (см. рисунок) на стр товара и стр категории. Условия выполнения: предоплата только проверенным. делаете у себя, мне предоставляете код для вставки. после проверки работоспособности произвожу оплату. сделать сегодня.Закрыт10 лет назад
- $250
Большая часть контента (меню, страницы, блог, текстовые блоки и т.д.) должны быть редактируемые из админки WP. Работа для того, кто хорошо разбирается в WP и работал с Visual Composer, Advanced Custom Fields, кастомные посты. Ссылка ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Надо настроить в админке установленный на сайте Joomla 2.5 компонент биллинга Akeeba Subscriptions, - и сделать там из админки компонента несколько тестовых типовых вариантов подписок. На их примере дать консультацию, Посмотреть и пояснить его возможности для: 1. закрытия ...Закрыт10 лет назад