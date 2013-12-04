Разработка сайта-визитки

Нужен сайт-визитка, подобный этому - http://m-frolova.oml.ru/

Сделать надо на одной из удобных и популярных CMS (обсуждается). Совместно выберем готовый шаблон.

Требования:

- все блоки должны быть редактируемыми из админки

- возможность добавления через админку просты блоков с текстом и картинками.

- полностью валидный html5

- для редактирования текстовых страниц в админке должен присутствовать wysiwyg-редактор.

Блоки -

1. О компании — страница с текстом и несколькими картинками

2. Оставить заявку — страница с захватом контактной информации, выбором заказа и оправки его на email (также задается в админке)

3. Скидки/Акции - страница с текстом и несколькими картинками

4. Отзывы — страница, подобная гостевой книге. В аминке должна быть опция — отзывы появляются сразу/проходят модерацию. Должна быть возможность изменения, добавления и удаления отзывов через админку.

5. Задать вопрос — содержит поля контактов и поле вопроса. Информация пересылается на email, подобно пункту 2.

6. Поиск — поиск по сайту, возможно прикрутить google-поиск.