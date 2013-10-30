Посадить вёрстку на wordpress

$50
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок269 просмотров
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Здравствуйте,

необходимо поставить на wordpress вот такую вёрстку: http://themeforest.net/item/medica-doctor-dentist-health-clinics/full_screen_preview/703030

На выходе: готовая русифицированная тема.

WordPress
10 лет назад
anggyre
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
DIMA_BEL
Дмитрий 
31 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$50
1 день
Благодарю за открытость и компетентность.
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