Посадить вёрстку на wordpress

Шаблон: joomla25-templates.joomlart.com/ja_university/ , Joomla 2.5 Надо: 1. Скопировать модульные позиции (5шт) и вставить их после блока Content (см. new-modul-positions.jpg). Оформление модулей сохранить. 2. Настроить отображение раздела новостей в соответствии с картинкой 2 в приложении. Сейчас страница выглядит ...
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Здравствуйте,
необходимо поставить на wordpress вот такую вёрстку: http://themeforest.net/item/medica-doctor-dentist-health-clinics/full_screen_preview/703030
На выходе: готовая русифицированная тема.
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