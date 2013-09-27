WP - сверстать, натянуть и настроить

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок141 просмотр
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Здравствуйте.

Нужно сверстать psd макет под WP, натянуть его на установленный WP, произвести все нужные настройки.

Скрин прикрепил, видно плохо, но фактически ничего сложно там нет.

Прошу по возможности сразу писать цену и сроки.

Благодарю! Хорошего дня.

10 лет назад
Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
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