Исправление ошибок на сайте Wordpress

$50
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки174 просмотра
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Необходимо исправить некоторые ошибки на сайте. Ошибки касаются программной части.

По возможности разобраться с оптимизацией сайта.

1. В админке в категориях блог/события/проекты - поля ввода поменять на редактор текста

2. На главной странице выводить 3 ближайших события (а не 3 последних введенных)

3. Сделать "полное описание" события опциональным (т.е. не у всех событий)

4. ЧПУ ссылки страниц

5. Пропала вкладка twitter на главной (соответвенно и лента)

6. На странице в блоке навигации нажимаем назад - перескакиваем в раздел События, а не на уровень выше

Ссылка на сайт по запросу.

WordPress
10 лет назад
pegasus1986
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AliasX
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена отлично. Спасибо.
Очень хороший заказчик, ставит понятные задания, оплата своевременная.