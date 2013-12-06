Исправление ошибок на сайте Wordpress

Необходимо исправить некоторые ошибки на сайте. Ошибки касаются программной части.

По возможности разобраться с оптимизацией сайта.

1. В админке в категориях блог/события/проекты - поля ввода поменять на редактор текста

2. На главной странице выводить 3 ближайших события (а не 3 последних введенных)

3. Сделать "полное описание" события опциональным (т.е. не у всех событий)

4. ЧПУ ссылки страниц

5. Пропала вкладка twitter на главной (соответвенно и лента)

6. На странице в блоке навигации нажимаем назад - перескакиваем в раздел События, а не на уровень выше

Ссылка на сайт по запросу.