Установка на WordPress

Есть исходник в psd и две сверстанные страницы (главная http://220.su и внутренняя http://220.su/page2.php), функционал обратной связи уже настроен, нужно установить их на Wordpress. Внутренние страницы все одинаковые. Сделать надо быстро, грамотно и без ошибок.