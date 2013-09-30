Установка на WordPress

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок224 просмотра
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Есть исходник в psd и две сверстанные страницы (главная http://220.su и внутренняя http://220.su/page2.php), функционал обратной связи уже настроен, нужно установить их на Wordpress. Внутренние страницы все одинаковые. Сделать надо быстро, грамотно и без ошибок.

WordPress
10 лет назад
Alek001
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
booby
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
98 отзывов(-2)
10 лет назад
$50
1 день
Максим справился с заданием, в принципе все в порядке, работой доволен. В процессе с моей стороны возникли некоторые дополнительные вопросы - все смогли решить.
Заказчиком доволен, оплата своевременная.
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