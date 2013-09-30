Установка на WordPress

Необходимо исправить некоторые ошибки на сайте. Ошибки касаются программной части. По возможности разобраться с оптимизацией сайта. 1. В админке в категориях блог/события/проекты - поля ввода поменять на редактор текста 2. На главной странице выводить 3 ближайших события ...
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Есть исходник в psd и две сверстанные страницы (главная http://220.su и внутренняя http://220.su/page2.php), функционал обратной связи уже настроен, нужно установить их на Wordpress. Внутренние страницы все одинаковые. Сделать надо быстро, грамотно и без ошибок.
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