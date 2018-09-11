Эксперт по Joomla

Ищу человека, который на 100% знает программу Joomla. Для того, чтобы помочь отредактировать сайт в Jooml-е. Так же чтобы этот человек помог мне устранить все неполадки сайта и помог с настройкой рекламы. Реклама уже запущена через кмс и рся. Но также хочу чтобы помогли в устранении неполадок. О сумме за помощь договоримся лично. Буду рад сотрудничеству.